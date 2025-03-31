Nazilli'de Üniversiteli Genç Kadının Ölümü Üzerine Tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencisi bir kadının, arkadaşının evinde ölü bulunması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Büşra Cin'in (24) evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Ö.K'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Ö.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemi tamamlanan Cin'in cenazesinin Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

Olayın Detayları

Ö.K. (29), 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarda, sabah Karaçay Mahallesi 255 Sokak'taki evine geldiğinde, misafir ettiği arkadaşı Büşra Cin'i (24) yatakta tabancayla vurulmuş halde bulduğunu bildirmişti. Sağlık ekipleri, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Yapılan incelemenin ardından genç kadının cenazesi, otopsi için morga gönderilmişti.

Soruşturma Süreci

Ö.K, ifadesi alınmak üzere Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.