Antalya'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3,9 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Saat 01.36 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 12,39 kilometre derinliğinde kaydedildi. AFAD, depreme yönelik verileri açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2025 07:27, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 07:31
Türkiye'nin dört bir yanında korkutan depremler yaşanmaya devam ediyor.
Son olarak Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen deprem vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı.
ALANYA 3,9 ŞİDDETİNDE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Alanya ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Saat 01.36 sıralarında meydana gelen depremin, yerin 12,39 kilometre derinliğinde hissedildiği kaydedildi.