Bakan Memişoğlu: Sağlıkta Küresel Modeliz

Prof. Dr. Memişoğlu, bayramların değerlerinin hala korunduğunu vurgularken, Trabzon'un doğal güzellikleri arasında büyüdüğünü ifade etti. Çocuklarına olan düşkünlüğünü dile getirerek, sağlık sistemimizin küresel ölçekte örnek bir model olduğunu belirtti. Bayramların temel değerlerini yaşatmanın önemine dikkat çeken Memişoğlu, geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmanın kıymetini vurguladı. Her bayramda bu mirası hatırlamanın ve yaşatmanın gerekliliğini ifade etti.

Çocukluk ve Hayalindeki Meslek

Sevgi dolu bir ailede büyüdüğünü söyleyen Memişoğlu, Trabzon'un doğal güzellikleri arasında yoğrulduğunu belirtti. Anne ve babasının yardımseverliğini örnek alarak tıp alanında kariyer yapma hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Şimdi ise o hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bakanlık Görevindeki Değişimler

Bakanlık görevinde yoğun bir tempoda çalıştığını belirten Memişoğlu, ailesiyle kaliteli zaman geçirmeye özen gösterdiğini ifade etti. Çocuklarına olan düşkünlüğünü dile getirirken, özellikle kızını çok sevdiğini ve onun kokusunun cennet gibi olduğunu söyledi.

Toplum ve Birey Sağlığı İçin Tavsiyeler

Toplumda kalıcı bir sağlık bilinci oluşturmanın önemine değinen Memişoğlu, hareketsiz yaşam, fazla kilo ve bağımlılıklar gibi sorunlara odaklanmamız gerektiğini vurguladı. Sağlık alanında birinci basamak hizmetlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Türk sağlık sisteminin küresel ölçekte örnek bir model olduğunu ifade eden Memişoğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sağlık sektörünü daha ileriye taşımak istediklerini belirtti. Sağlık teknolojilerine yönelik çalışmalara devam edeceklerini ve şehir hastanelerinde teknoloji transfer ofisleri kuracaklarını açıkladı.

Şehir Hastaneleri Projeleri

25 şehir hastanesi hizmet veriyor.

11 şehir hastanesinin inşaatı devam ediyor.

8 şehir hastanesi proje aşamasında.

Aydın, Samsun, Trabzon gibi şehirlerde yeni hastanelerin açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Gençlere Kitap Tavsiyeleri

Gençlere hayal kurduracak ve zihne ışık tutacak kitaplar okumalarını tavsiye eden Memişoğlu, medeniyet tarihine yön veren büyük kişiliklerin eserlerini okumalarını önerdi. "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" ve "Amaç" kitaplarını önerdi. Ayrıca, "Dangal" filmini izlemelerini tavsiye etti.