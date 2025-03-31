İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına Sert Tepki
Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına Sert Tepki
Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sağanak bekleniyor
Bakan Memişoğlu: Sağlıkta Küresel Modeliz
Bakan Memişoğlu: Sağlıkta Küresel Modeliz
Antalya'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu
Antalya'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu
Yılmaz Tunç: Erdoğan'a Yönelik Sözler Kabul Edilemez
Yılmaz Tunç: Erdoğan'a Yönelik Sözler Kabul Edilemez
Karabük'te kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
Karabük'te kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
2 ilde feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı
2 ilde feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı
Yerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki gösterdi
Yerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki gösterdi
'Eyvah ben bir ChatGPT bağımlısıyım'
'Eyvah ben bir ChatGPT bağımlısıyım'
40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?
40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?
'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'
'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı
Bayramın ilk günü radar cezalarında rekor
Bayramın ilk günü radar cezalarında rekor
Harvard Siyonizm'e teslim oldu: Prof. Dr. Kafadar görevden alındı
Harvard Siyonizm'e teslim oldu: Prof. Dr. Kafadar görevden alındı
İmamoğlu eylemlerine ikinci iddianame de hazır
İmamoğlu eylemlerine ikinci iddianame de hazır
Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da yola çıkıyor
Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da yola çıkıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Arife gününün kaza bilançosu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Arife gününün kaza bilançosu
Türkler Yurtdışında En Çok Konutu Nereden Alıyor?
Türkler Yurtdışında En Çok Konutu Nereden Alıyor?
Yeni 'Yatırım Teşvik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
Yeni 'Yatırım Teşvik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
Yargıtay, Mesajla Rahatsız Etme Cezasını Onadı
Yargıtay, Mesajla Rahatsız Etme Cezasını Onadı
Emekli İkramiyesi Fark Ödemeleri Ne Zaman?
Emekli İkramiyesi Fark Ödemeleri Ne Zaman?
Bayramda Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Olacak
Bayramda Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Olacak
Doğum Yardımı Ödeneği 108 Kat Artıyor
Doğum Yardımı Ödeneği 108 Kat Artıyor
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Bakan Tekin Yanıtladı: Liseler 3 Yıla Düşecek Mi?
Bakan Tekin Yanıtladı: Liseler 3 Yıla Düşecek Mi?
Erdoğan'dan bayram mesajında 'Terörsüz Türkiye' vurgusu
Erdoğan'dan bayram mesajında 'Terörsüz Türkiye' vurgusu
Özel'in boykot listesindeki kafeye saldırı: 4 gözaltı
Özel'in boykot listesindeki kafeye saldırı: 4 gözaltı
CHP'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet'ten açıklama
CHP'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet'ten açıklama
Hastanede Rüşvet Skandalı! İdrar Testini Değiştirdiler: 1 Memur Tutuklandı
Hastanede Rüşvet Skandalı! İdrar Testini Değiştirdiler: 1 Memur Tutuklandı
Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Görev Yapacak
Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Görev Yapacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 07:34, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 07:35
Yazdır
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

İzmir'den İstanbul istikametine seyreden 5 araç Susurluk ilçesi Ömerköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Yağışlı havada meydana gelen kazada, S.A. ile E.C.B. yaşamını yitirdi. Araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası 2 şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber