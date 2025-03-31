Bakan Göktaş'tan Özel Sporculara Tebrik Mesajı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 12 altın madalya kazanan özel sporcuları tebrik etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda birinci olan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Özel sporcularımızdan bayram hediyesi geldi. Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda toplam 29 madalya kazanarak ülkemize çifte bayram yaptıran sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibi kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Özel Sporcuların Başarısı
Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenen şampiyonada üstün performans sergiledi. Sporcularımız, şampiyonada 12 altın, 10 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu başarı, Türkiye'yi uluslararası arenada gururlandırdı.
Sosyal Medyada Tebrik Mesajı
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sporcuları ve başarıya katkı sağlayan tüm ekibi tebrik etti. Bu mesaj, başarılarının toplumda daha geniş bir kesim tarafından tanınmasını sağladı ve destek gördü.
- 12 Altın Madalya
- 10 Gümüş Madalya
- 7 Bronz Madalya
Özel sporcularımızın elde ettiği bu başarılar, engelli bireylerin sporda da büyük başarılara imza atabileceklerini gösteriyor. Bu tür etkinlikler, toplumda farkındalığı artırıyor ve engelli bireylerin yeteneklerini sergilemelerine fırsat tanıyor.