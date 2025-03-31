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Bursa'da zincirleme kaza oldu! Yaralılar var

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 servis minibüsü, kamyonet ve hafif ticari araç birbirine girdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 08:02, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 08:03
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Bursa'da zincirleme kaza oldu! Yaralılar var

Kaza, Ankara Yolu Caddesi Hacivat-Esenevler Metro İstasyonu yanında meydana geldi. D.K. idaresindeki 16 S 3255 plakalı servis, aynı istikamette seyir halinde olan B.G idaresindeki 06 HNJ 26 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 16 S 3255 plakalı servis, önce yol kenarında duran 16 BKJ 708 plakalı hafif ticari araca, ardından kaldırımda park halindeki 16 S 3222 plakalı servise; 06 HNJ 26 plakalı kamyonet ise metro alt geçidine çarptı.

CAN PAZARI YAŞANDI!

Kaza sonucu servis sürücüsü D.K., kamyonet sürücüsü B.G. ve yolcu konumunda bulunan E.N.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metro duvarına çarpan kamyonet sürücüsü B.G. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı aracından kurtarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belediye ekipleri yola dökülen yağ ve parçaları temizlerken, polis ekipleri ise yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

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