Osmaniye'de Kamyonette 39 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Türkiye'nin Yeni Teşvik Sistemiyle Kalkınma Hamlesi
Türkiye'nin Yeni Teşvik Sistemiyle Kalkınma Hamlesi
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Sürücüler ceza değil tatlı yedi
Sürücüler ceza değil tatlı yedi
Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına Sert Tepki
Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına Sert Tepki
Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sağanak bekleniyor
Bakan Memişoğlu: Sağlıkta Küresel Modeliz
Bakan Memişoğlu: Sağlıkta Küresel Modeliz
Antalya'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu
Antalya'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu
Yılmaz Tunç: Erdoğan'a Yönelik Sözler Kabul Edilemez
Yılmaz Tunç: Erdoğan'a Yönelik Sözler Kabul Edilemez
Karabük'te kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
Karabük'te kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
2 ilde feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı
2 ilde feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı
Yerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki gösterdi
Yerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki gösterdi
'Eyvah ben bir ChatGPT bağımlısıyım'
'Eyvah ben bir ChatGPT bağımlısıyım'
40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?
40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?
'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'
'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı
Bayramın ilk günü radar cezalarında rekor
Bayramın ilk günü radar cezalarında rekor
Harvard Siyonizm'e teslim oldu: Prof. Dr. Kafadar görevden alındı
Harvard Siyonizm'e teslim oldu: Prof. Dr. Kafadar görevden alındı
İmamoğlu eylemlerine ikinci iddianame de hazır
İmamoğlu eylemlerine ikinci iddianame de hazır
Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da yola çıkıyor
Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da yola çıkıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Arife gününün kaza bilançosu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Arife gününün kaza bilançosu
Türkler Yurtdışında En Çok Konutu Nereden Alıyor?
Türkler Yurtdışında En Çok Konutu Nereden Alıyor?
Yeni 'Yatırım Teşvik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
Yeni 'Yatırım Teşvik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
Yargıtay, Mesajla Rahatsız Etme Cezasını Onadı
Yargıtay, Mesajla Rahatsız Etme Cezasını Onadı
Emekli İkramiyesi Fark Ödemeleri Ne Zaman?
Emekli İkramiyesi Fark Ödemeleri Ne Zaman?
Bayramda Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Olacak
Bayramda Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Olacak
Doğum Yardımı Ödeneği 108 Kat Artıyor
Doğum Yardımı Ödeneği 108 Kat Artıyor
Bakan Tekin Yanıtladı: Liseler 3 Yıla Düşecek Mi?
Bakan Tekin Yanıtladı: Liseler 3 Yıla Düşecek Mi?
Erdoğan'dan bayram mesajında 'Terörsüz Türkiye' vurgusu
Erdoğan'dan bayram mesajında 'Terörsüz Türkiye' vurgusu
Özel'in boykot listesindeki kafeye saldırı: 4 gözaltı
Özel'in boykot listesindeki kafeye saldırı: 4 gözaltı
CHP'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet'ten açıklama
CHP'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet'ten açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Osmaniye'de Kamyonette 39 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Osmaniye'de polis, kamyonette gizlenmiş 39 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçtaki iki kişi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 09:41, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 09:42
Yazdır
Osmaniye'de Kamyonette 39 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Osmaniye'de polis uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette yüklü ev eşyaları içine gizlenmiş 39 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine eşya taşıyan bir kamyoneti durdurdu.

Hassas Burunlu Narkotik Köpeği 'Pars' ile Yapılan Arama

Narkotik köpeği "Pars" eşliğinde kamyonette yapılan detaylı aramada, gardırop alt kaidesine gizlenmiş şekilde 39 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu operasyon, uyuşturucu ticaretine karşı etkili bir mücadele örneği olarak dikkat çekti.

Kamyonetteki 39 Kilo 650 Gram Uyuşturucuyu "Pars" Buldu

Yapılan incelemeler sonucu, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan araçtaki Erol K. ve Yunus B., sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Bu başarılı operasyon, polis ekiplerinin ve narkotik köpeği "Pars"ın özverili çalışmaları sayesinde gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber