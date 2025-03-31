Osmaniye'de Kamyonette 39 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Osmaniye'de polis uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette yüklü ev eşyaları içine gizlenmiş 39 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine eşya taşıyan bir kamyoneti durdurdu.

Hassas Burunlu Narkotik Köpeği 'Pars' ile Yapılan Arama

Narkotik köpeği "Pars" eşliğinde kamyonette yapılan detaylı aramada, gardırop alt kaidesine gizlenmiş şekilde 39 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu operasyon, uyuşturucu ticaretine karşı etkili bir mücadele örneği olarak dikkat çekti.

Kamyonetteki 39 Kilo 650 Gram Uyuşturucuyu "Pars" Buldu

Yapılan incelemeler sonucu, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan araçtaki Erol K. ve Yunus B., sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Bu başarılı operasyon, polis ekiplerinin ve narkotik köpeği "Pars"ın özverili çalışmaları sayesinde gerçekleşti.