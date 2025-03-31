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Hırsızlıkta 'vites yükseltti', sonu kazayla bitti

Bursa'da arkadaşlarıyla gezmeye çıkan şüpheli, eve dönmek için para bulamayınca otomobil çaldı. Çaldığı otomobilin yakıtı bitince, bir tane daha çalan şüpheli, kazaya karıştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 10:09, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 10:10
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Hırsızlıkta 'vites yükseltti', sonu kazayla bitti

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Şüpheli G.T. (23), arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıktı. Dışarda eğlenen G.T, eve döneceği sırada parasının bittiğini fark etti. Durum üzerine gözüne kestirdiği hafif ticari aracı dakikalar içinde çalan şüpheli, bir süre ilerledikten sonra aracın yakıtının bittiğini fark etti.

Bunun üzerine aracı park eden şahıs, gözüne başka bir otomobili kestirdi. Onu da düz kontak ile çalıştıran G.T, merkez Osmangazi ilçesinde kazaya karıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı G.T'ye müdahalesini gerçekleştirirken, plaka sorgusu yapan ekipler ise aracın çalıntı olduğunu tespit etti.

Hastanedeki tedavisinin ardından emniyete getirilen G.T., verdiği ifadesinde polisin 'neden çaldın' sorusuna "Taksiyle gidecek param yoktu, ben de otomobil çaldım" diye cevap verdi. Şüpheli G.T, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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