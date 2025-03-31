MHP-DEM Parti ilk kez bayramlaştı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Ramazan Bayramı vesilesiyle Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Bayram döneminde siyasi partiler arasındaki bu tür ziyaretler, dostluk ve işbirliği mesajlarının verilmesi açısından önem taşır. AK Parti ve MHP arasındaki bu ziyaret, iki parti arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayabilir.

DEM Parti'den MHP'ye İlk Ziyaret

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, siyasi partiler arasında geleneksel bayram ziyaretleri başladı. Bu kapsamda, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEM Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilk kez bir araya gelerek bayramlaştı.



