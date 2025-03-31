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Kaçak yollarla yurda giren 23 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 10:32, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 10:44
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Kaçak yollarla yurda giren 23 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesindeki denetimlerinde 14 düzensiz göçmen yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Demircihalil köyü yakınlarındaki denetimlerinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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