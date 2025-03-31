Fahrettin Altun'dan Mehmet Selim Kiraz Mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölüm yıl dönümüne ilişkin önemli bir mesaj paylaştı. Teröristler tarafından şehit edilen Savcı Kiraz, "adaletin simgesi" olarak hatırlanmaya devam ediyor. 31 Mart 2015'te makamında hain bir saldırıya uğrayan Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 10 yıl geçti. Altun'un mesajında, Kiraz'ın görevini en yüksek ahlak ve sorumluluk duygusuyla yerine getirdiği ve milletimizin vicdanında adaletin simgesi bir isim olarak anılmaya devam edeceği vurgulandı.

Mehmet Selim Kiraz'ın Anısına

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletin tecellisi için görevini ifa ederken, hain bir terör saldırısı ile şehadet şerbetini içen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı. Kiraz, hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması için ömrünü adamış bir savcı olarak tanımlandı.

Altun'un Mesajının Detayları

Mehmet Selim Kiraz, devletimize hizmet etmiş ve adaletin tecellisi için çalışmıştır.

Görevini en yüksek ahlak ve sorumluluk duygusuyla yerine getirmiştir.

Milletimizin vicdanında ve tarihimizde adaletin simgesi bir isim olarak yer edinmiştir.

Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Altun'un bu mesajı, Kiraz'ın unutulmaz katkılarını bir kez daha hatırlatırken, adaletin simgesi olarak hatırlanmasının önemine dikkat çekiyor.