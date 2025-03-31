2024'te 2 Milyon Çalışana Ulaşıldı: Bakan Işıkhan Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen teftiş ve denetimlerde büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti. Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 12 binden fazla iş yerinde yapılan kontrollerde toplam 2 milyon çalışana ulaşıldığını ve önemli miktarda işçi ve kamu alacağının tahsil edildiğini ifade etti. Bu süreçte 1,8 milyar lira işçi alacağının ve 710 milyon lira kamu alacağının ödenmesi sağlandı.

İş Yerlerine Uygulanan Cezalar

Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket eden iş yerlerine ciddi yaptırımlar uygulandığını belirten Işıkhan, 920 milyon lira idari para cezası kesildiğini açıkladı. Ayrıca, çalışanların güvenliğini tehlikeye atan durumların önlenmesi amacıyla, 179 iş yerinde iş durdurma kararı alındı.

Rehberlik ve Teftiş Faaliyetleri

Çalışma Bakanlığı'nın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, 2024 yılı boyunca 900 iş müfettişi ile etkin bir denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sayesinde hem çalışanların haklarının korunması sağlandı hem de iş yerlerinin mevzuata uygun çalışması teşvik edildi.

12 binden fazla iş yeri denetlendi.

2 milyon çalışana ulaşıldı.

1,8 milyar lira işçi alacağı ödendi.

710 milyon lira kamu alacağı tahsil edildi.

Mevzuata aykırı iş yerlerine 920 milyon lira ceza kesildi.

179 iş yerinde iş durdurma kararı alındı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş güvenliği ve işçi hakları konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.



