Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriği
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2025 11:19, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 11:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, bayramın İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulundu.