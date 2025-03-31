Ramazan Bayramı Trafik Kazaları: 19 Kayıp, 2.499 Yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramın 2. gününde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü (Pazar) 709 trafik kazası meydana geldiğini belirtti. Maalesef 14 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1.280 vatandaşımız ise yaralandı. 14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Bayram Tatilinin İlk Günlerinde Trafik Kazaları

Bayram tatilinin ilk 2 gününde (Cumartesi ve Pazar) maalesef 19 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 2.499 vatandaşımız ise yaralandı.

Denetimler ve Araç Kontrolleri

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 2. günü 30 Mart 2025 Pazar günü trafik ekiplerimizce;

420.737 araç denetlendi.

22.310 araca hız ve radar işlemi uygulandı.

18.049 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.