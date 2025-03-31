Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi başında şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 31 Mart 2025 12:22, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 12:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10'uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.