Milim ilerlemiyor: TIR sürücüleri bu bayram da sınır kapısında kuyrukta

Türkiye'nin ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine taşıyan TIR'lar, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 13 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nı kuyrukta geçiren sürücüler, saatlerce beklediklerini dile getirdi. İstanbul'dan yüklediği otomobil parçalarını Polonya'ya götüren 11 yıllık TIR sürücüsü Hikmet Orhan (52), "Şu anda 13-14 kilometredeyiz. 20 kilometreden sıraya girdik. Yol kenarında yattık. Hiçbir şey yok, saatlerdir bekliyoruz. Kuyruk sıra sisteminden sistemden kaynaklanıyor. İhracatımız artıyor ama buralara da bir yatırım yapılmalı. Yol kenarında tuvaletimiz yok. Biz de herkes gibi insanız. Bayram günü tenekenin içindeyiz" diye konuştu.

Bayrama dair iyi dileklerini de ifade eden Orhan, "Herkese hayırlı bayramlar. Allah vatanımıza sağlık, sıhhat, huzur versin. Herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.

'HERKES EKMEĞİNİN PEŞİNDE'

İstanbul'dan yüklediği ürünleri Polonya'ya götüren TIR sürücüsü Emrullah Karaca (50) da kuyrukta saatlerce beklemenin zor olduğunu anlattı. Kaçak göçmenlerin araçlarına gizlice binmelerinin sorun yarattığını ve nöbet tuttuklarını söyleyen Karaca, "Yol üzerindeyiz, mülteci binme durumları, ürün ve halatın kesilme durumları gibi sorunlar çok. Esas sorun, içerideki parktan dolayı kaynaklanıyor. Yapacak bir şey yok, tenekenin içerisinde ömür geçiyor. Herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Herkes ekmeğinin peşinde, hayırlısı Allah'tan. Kuyruklar ihracattan dolayı, yapacak bir şeyimiz yok. Mecbur arabanın içerisinde beklemekteyiz. Yollarda, sıralarda, ömür böyle geçiyor. Bayramı, seyranı, cenazesi yok bu işin, hayat bu şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'İŞİMİZ KOLAY DEĞİL'

Danimarka'ya giden ve 18'inci kilometreden sıraya giden Aziz Ayvaz (65), 40 yıldır TIR sürücülüğü yaptığını ve kuyrukların Türkiye'nin ihracatının çok olmasından kaynaklandığını söyledi. Ayvaz, bayramlarda genelde ailesiyle olduğunu belirterek, "Bu bayram mecburiyetten olamadım. Bayram güzel bir şey. Az önce ailemle görüştüm, erken kapattım, duygulanıyorum. Buradaki her arkadaşım ailesinin yanında olmak ister. Yapacak bir şey yok. Hepsine selamlar, hepsine hayırlı bayramlar. Tüm Türkiye'ye hayırlı bayramlar diliyorum. Buradaki arkadaşların hepsi ailelerinden uzak, hepsi hüzünlüdür, illaki evde olmak isterler ama bir de mecburiyet var. Türkiye için, ailemiz için bu yolları kat ediyoruz. İşimiz kolay değil. Rabb'im, inşallah herkese sağlıkla evine dönmeyi nasip etsin" diye konuştu