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Bayram şekeri toplamak isteyen 5 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü

Aksaray'da bayram şekeri toplamaya çıkan Sinan Yavaş (5), sulama kanalına düşerek öldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Mart 2025 12:46, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 12:38
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Bayram şekeri toplamak isteyen 5 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü

Dün saat 16.00 sıralarında, merkeze bağlı Çimeli köyünde şeker toplamak için dışarı çıktığı iddia edilen Sinan Yavaş, evlerine yakın olan alandaki sulama kanalının yanından geçerken dengesini kaybedip düştü.

Su dolu kanala düşen çocuk, akıntının kuvvetli olması nedeniyle kısa sürede kayboldu.

5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Çocuğun kanala düştüğünü gören kişi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri, sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatıldı. 5 kilometre uzaklıktaki Sapmaz köyünde, köylüler tarafından bulunan çocuğun boğulduğu saptandı.

Ekiplerin sulama kanalından çıkardığı çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen Yavaş, bugün Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınacak öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

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