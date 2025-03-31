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Pilot sayısının 16 binin üzerine çıkarılması hedefleniyor

Havacılık sektörü, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve uluslararası etkinliğine katkı sağlıyor. 2025 hedefleri arasında pilot sayısının artışı da var.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 13:38, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 13:39
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Pilot sayısının 16 binin üzerine çıkarılması hedefleniyor

Türkiye, havacılık sektöründe önemli adımlar atarak, lisanslı pilot sayısını artırmayı ve sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Geçen yıl sonunda 15 bin 530'a ulaşan lisanslı pilot sayısının, 2025 yılında 16 binin üzerine çıkarılması planlanıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, havacılık sektörü sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesine geçerek, ülkeler arasında kültürel kaynaşmayı sağlayan bir köprü olarak değerlendiriliyor.

Havacılık Sektörünün Ekonomiye Katkısı

Havacılık sektörü, ekonomik büyümeye, turizmin gelişmesine ve küresel ticaretin canlanmasına önemli katkılar sağlıyor. "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında, havacılık endüstrisinin geliştirilmesi ve çevreye duyarlı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında küresel rekabette konumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Lisanslı Balon Pilot Sayısının Artırılması

Türkiye, uluslararası sivil havacılık alanında etkinliğini artırmak ve sektörün potansiyelini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yılın sonunda 15 bin 530 olan lisanslı pilot sayısının, 2025 sonunda 16 bin 30'a yükselmesi hedefleniyor. Ayrıca, lisanslı balon pilotu sayısının da 2025 yılı sonunda 773'e çıkarılması planlanıyor.

Sivil Havacılıkta Denetimler ve Uyum

  • Sivil havacılık kapsamında denetimlere titizlikle devam ediliyor.
  • 2024 sonunda 1787 olan denetim sayısının, bu yıl 1856 olması öngörülüyor.
  • Türkiye'nin Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) regülasyonlarına uyum oranının yüzde 85 olarak korunması hedefleniyor.


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