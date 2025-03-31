İstanbul, bayramın ikinci gününde de boş kaldı

İBB'nin trafik haritasına göre, saat 12.00'de şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 35 seviyelerinde kaldı. TEM Otoyolu'nda trafik akıcı bir şekilde ilerlerken, boş kalan yollar havadan görüntülendi.

İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ikinci günü, tatil beldelerine ve memleketlerine gitmek için yola çıkanların ardından öğle saatlerinde yollar neredeyse boşaldı.

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