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İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı

Afyonkarahisar'da bir kişinin dudağıyla tuttuğu sırada yanlışlıkla yuttuğu 12 milimetrelik metal pul, ameliyatla akciğerinden çıkarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 14:58, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 14:40
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İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı

Kentte yaşayan 37 yaşındaki B.Ö'nün iki dudağının arasında tuttuğu metal pul, nefes borusuna kaçtı. Bir süre sonra Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi Acil Servisine kuru öksürük şikayetiyle müracaat eden B.Ö'nün tomografisinde sağ akciğerinin bronşunda yabancı cisim görüntülendi.

Ameliyata alınan hastanın akciğerindeki metal pul operasyonla çıkarıldı.

"Gayet başarılı bir müdahalemiz oldu"

Operasyonu gerçekleştiren AFSÜ Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Dumanlı, tanı konulduktan sonra zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini söyledi.

Başarılı operasyonla sağ akciğerdeki yabancı cismin çıkarılarak hastanın rahatlatıldığını anlatan Dumanlı, şöyle konuştu:

"Nefes borusunun içine girmiş bir metalik cisim, kanamaya, delinmeye ve akciğerin sönmesine sebep olabilecek pozisyon oluşturabilir. Bizim çıkarmış olduğumuz metal parça öyle çok fazla pürüzlü değildi. Hastamız bu konuda şanslıydı. Akciğerinde ve nefes borusunda herhangi bir yırtılma, kanama ve sönme gibi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Gayet güzel ve başarılı bir müdahalemiz oldu. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisinin ardından kontrollerimizi yaptık. Görüntülemelerde herhangi bir problem görülmedi. Şifayla da taburcu ettik."

Yabancı cisim yutmaları ölümcül sonuçlar doğurabiliyor

Dumanlı, yabancı cisim yutmalarının hayati tehlike oluşturabileceğini vurguladı.

Çocuklarda nefes borusunun küçük olması nedeniyle yabancı cisim yutmalarının ölümle sonuçlanabileceğine dikkati çeken Dumanlı, şunları kaydetti:

"Yetişkinlerde de ölümcül olma ihtimali mevcut. Bu yabancı cisimlerin yerleşim yeri çok önemli. İki nefes borusunu da tıkayacak şekilde bir yabancı cisim akciğere kaçırıldıysa, bu hastaların maalesef kurtulma ihtimali zor. Bizim insanlara önerimiz, iki dudak arasında bir şey varken konuşmasınlar. Derin nefes almasınlar. Hatta iki dudak arasında mümkünse bir şey bulundurmasınlar. Hayatlarını da riske atmasınlar."

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