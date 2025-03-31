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Hakkari'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 15:25, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 15:12
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Hakkari'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Vezirli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Arda Kameri, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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