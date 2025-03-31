AJet, İlk Yılını İndirimle Kutluyor

AJet, uçuş operasyonlarına başlamasının birinci yılını kutlarken, özel gün nedeniyle tüm biletlerde yüzde 20 indirim müjdesi verdi. İndirimli biletleri yolcular, AJet mobil uygulamasından alabilecekler. Yurt içi ve yurt dışında açtığı yeni hatlarla uçuş ağını genişleten AJet, gökyüzündeki birinci yılında yolcularına özel bir kampanya başlattı. 31 Mart 2024 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren havayolu şirketi, birinci yıl dönümü dolayısıyla tüm uçuşlarında yüzde 20 indirim uyguladı. Mobil uygulama üzerinden alacakları indirimli biletlerle yurt içi ve yurt dışında 98 noktaya uçuş yapabilecekler.

Özel Kampanya Detayları

Özel kampanyada yüzde 20 indirimli biletler, 31 Mart - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında satışta olacak. Tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için geçerli kampanyada alınan biletler, 1 Nisan - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. İndirim kampanyası sadece mobil uygulama üzerinden alınan biletlerde geçerli olacak.

Yolculara Çoklu Bilet Alma İmkanı

Tüm yurt içi ve yurt dışı bilet alımlarında geçerli olacak ve birden çok kez kullanılabilecek. İndirimden yararlanmak için, ödeme özeti sayfasındaki "Promosyon kodu ekleyin" alanına belirtilen indirim kodunun yazılması yeterli olacak. İndirim, AJet mobil uygulaması üzerinden üyelik girişi ile yapılacak alımlarda, baz bilet ücreti üzerinde geçerli olup; vergi ve harçlar hariçtir.