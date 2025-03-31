Le Pen'in 2027 seçim planları mahkeme kararıyla tehlikede
Le Pen'in 2027 seçim planları mahkeme kararıyla tehlikede
Dolandırıcıların Yeni Taktiği: Sazan Sarmalı Gayrimenkule Sıçradı
Dolandırıcıların Yeni Taktiği: Sazan Sarmalı Gayrimenkule Sıçradı
İnternetten Alışverişte Yeni Dönem: Şeffaflık ve Güvenlik Artıyor
İnternetten Alışverişte Yeni Dönem: Şeffaflık ve Güvenlik Artıyor
Silivri Cezaevi Kantin İddialarına DMM'den Yanıt
Silivri Cezaevi Kantin İddialarına DMM'den Yanıt
AK Parti'den Bayramlaşma Ziyaretleri ve Terörle Mücadele Mesajları
AK Parti'den Bayramlaşma Ziyaretleri ve Terörle Mücadele Mesajları
Yılmaz: Anti-semitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar
Yılmaz: Anti-semitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar
Depremzedeye verilen trafik cezası KDK'nın girişimiyle iptal edildi
Depremzedeye verilen trafik cezası KDK'nın girişimiyle iptal edildi
Küresel şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi arttı
Küresel şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi arttı
LGS 2025 Sınav Detayları ve Başvuru Süreci Açıklandı
LGS 2025 Sınav Detayları ve Başvuru Süreci Açıklandı
Ramazan Bayramı Trafik Kazaları: 19 Kayıp, 2.499 Yaralı
Ramazan Bayramı Trafik Kazaları: 19 Kayıp, 2.499 Yaralı
2024'te 2 Milyon Çalışana Ulaşıldı: Bakan Işıkhan Açıkladı
2024'te 2 Milyon Çalışana Ulaşıldı: Bakan Işıkhan Açıkladı
MHP-DEM Parti ilk kez bayramlaştı
MHP-DEM Parti ilk kez bayramlaştı
Türkiye'nin Yeni Teşvik Sistemiyle Kalkınma Hamlesi
Türkiye'nin Yeni Teşvik Sistemiyle Kalkınma Hamlesi
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Sürücüler ceza değil tatlı yedi
Sürücüler ceza değil tatlı yedi
Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına Sert Tepki
Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına Sert Tepki
Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sağanak bekleniyor
Bakan Memişoğlu: Sağlıkta Küresel Modeliz
Bakan Memişoğlu: Sağlıkta Küresel Modeliz
Antalya'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu
Antalya'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu
Yılmaz Tunç: Erdoğan'a Yönelik Sözler Kabul Edilemez
Yılmaz Tunç: Erdoğan'a Yönelik Sözler Kabul Edilemez
Karabük'te kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
Karabük'te kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
2 ilde feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı
2 ilde feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı
Yerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki gösterdi
Yerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki gösterdi
'Eyvah ben bir ChatGPT bağımlısıyım'
'Eyvah ben bir ChatGPT bağımlısıyım'
40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?
40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?
'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'
'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı
Bayramın ilk günü radar cezalarında rekor
Bayramın ilk günü radar cezalarında rekor
Harvard Siyonizm'e teslim oldu: Prof. Dr. Kafadar görevden alındı
Harvard Siyonizm'e teslim oldu: Prof. Dr. Kafadar görevden alındı
İmamoğlu eylemlerine ikinci iddianame de hazır
İmamoğlu eylemlerine ikinci iddianame de hazır
Ana sayfaHaberler Dünya

Le Pen'in 2027 seçim planları mahkeme kararıyla tehlikede

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışacağını duyuran siyasetçi Marine Le Pen, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada suçlu bulundu. Marine Le Pen, 5 yıl siyasi men cezası aldı. Temyiz süreci boyunca bu karar yürürlükte kalacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 17:50, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 17:56
Yazdır
Le Pen'in 2027 seçim planları mahkeme kararıyla tehlikede

Paris Ceza Mahkemesi, geçen yıl görülmeye başlanan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir önceki seçimlerde de en büyük rakibi olan Fransız siyasetçi Le Pen'in yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, 2027'deki cumhurbaşkanı seçimleri için yeniden adaylığını duyuran Le Pen ve beraberindeki 8 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesini, yolsuzluktan suçlu buldu.

Paris Ceza Mahkemesi, Paris Savcılığının yargı makamının itirazları ve temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemek yerine aşırı sağcı lider hakkında 5 yıl boyunca seçimlerden men yasağının derhal uygulanması talebini kabul etti.

Paris Ceza Mahkemesi, Le Pen hakkında 5 yıl siyasi men yasağının derhal uygulanmasına, 2 yılı ertelenmiş 2 yılı elektronik kelepçe ile gözetim altında geçirilmek üzere 4 yıl hapis cezası ve 100 bin avro para cezası verilmesine karar verdi.

Aşırı sağcı siyasetçi Le Pen, hakkında verilen kararının okunmasını beklemeden mahkeme salonunu terk etti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken Le Pen'in avukatları kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Öte yandan mahkemenin siyasi men yasağı temyiz süreci boyunca yürürlükte olacak.

Le Pen ve AP milletvekillerinin yanı sıra mahkeme aşırı sağcı siyasetçinin partisi Ulusal Birlik'e (RN) de 1 milyonu kesinleşmiş 2 milyon avro para cezası verilmesine karar verdi.

Kararın açıklanmasının ardından RN'nin Paris Genel merkezinde Le Pen'in etrafında kriz masası toplandı.

Ayrıca Le Pen bugün yerel saatle 20.00'de Fransız kanalı TF1'in yayınına katılacak.

- Karara tepkiler

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mahkeme kararına tepki göstererek Le Pen'e destek verdi. Orban, Fransızca yayımladığı paylaşımında "Je suis Marine (Ben Marine'im)" ifadelerini kullandı.

Le Pen'in partisi RN Genel Sekreteri Jordan Bardella, duruşma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemenin kararına tepki gösterdi. Bardella "Bugün adil olmayan bir şekilde mahkum edilen sadece Marine Le Pen değildir, mahkum edilen Fransız demokrasisidir." dedi.

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Le Pen'e destek verdi. Salvini, paylaşımında, "Seçmenlerin kanaatinden korkanlar genellikle mahkemelerin yargılamasında güvence bulurlar. Paris'te Marine Le Pen'i mahkum ettiler ve onu siyasi hayattan dışlamak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan dava sürecinin başından bu yana suçsuz olduğunu savunan Le Pen'in kararı temyize götürmesi bekleniyor.

- Cezası temyiz sürecini beklemeden infaz edilirse aday olamayacak

Bazı Fransız hukukçular, Anayasa Mahkemesinin yakın zamanda verdiği yerel bir siyasetçinin temyiz yollarını tüketmeden cezaya çarptırılmasını onayan kararının, AB fonlarını zimmetine geçirmekle yargılanan ve temyiz yoluna gittiği takdirde davasının sonuçlanması yıllar alabilecek Le Pen için de uygulanabileceğini düşünüyor.

Yargıçların Anayasa Mahkemesinin kararından hareketle temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemeden cezanın infazına hükmetmesi halinde aşırı sağcı Le Pen, 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışamayacak.

Öte yandan, bazı hukukçular ise Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın yerel yetkililerle sınırlı olabileceğini ve Le Pen'in davasına uygulanamayacağını savunuyor.

Anayasa Mahkemesi, Ceza Mahkemesinin 2024'te kamu fonlarını zimmetine geçirmekten yargılanan Fransız kolonisi Mayotte'un eski yerel seçilmişi Rachadi Saindou'nun temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemeden görevden alınmasına ilişkin verdiği kararın yasalara uygun olduğuna hükmetmişti.

- Olay

Le Pen'in AP milletvekilli olduğu dönemde 2 kişiye hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

2018'de isim değişikliğine giderek Ulusal Birlik (RN) ismini alan oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch gibi isimlerin aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandıkları dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber