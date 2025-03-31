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Yeni Standart Yürürlüğe Giriyor! Faturalar Yüzde 25 Düşecek

Binalarda enerji verimliliğini artıracak yeni yalıtım uygulaması yarın başlıyor. Düzenleme ile enerji faturalarında yüzde 25'e varan düşüş sağlanması öngörülüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 18:30, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 18:27
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Yeni Standart Yürürlüğe Giriyor! Faturalar Yüzde 25 Düşecek

Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) binalarda enerji tasarrufunu artırmak ve ısı kayıplarını en aza indirmek amacıyla revize ettiği "TS 825-Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı", yarından itibaren zorunlu hale gelecek. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu standart, TSE tarafından enerji verimliliği için 21 Ekim 2024'te güncellenmişti. Standarttaki güncellemeler, sektör ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerçekleştirildi. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve sektördeki uzmanların katkılarıyla yapılan değerlendirmeler sonucu TS 825'in kapsamı genişletildi.

Yeni Düzenleme ile Enerji Tasarrufu ve Çevresel Sürdürülebilirlik

Yeni düzenlemeyle, ısıtma ve soğutma maliyetlerinin düşürülmesi, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması hedefleniyor. Daha önce 4 bölgeye ayrılan yalıtım sınıflandırması, iklim koşulları göz önünde bulundurularak 6 bölgeye çıkarıldı. 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle binalarda uygulanacak yalıtım hesaplamaları bölgesel iklim şartlarına göre yeniden yapıldı.

Standartların Binalara Etkisi

Binaların termik performansından zemin ısı transferine, ısıtma ve soğutmadan enerji gereksinimlerine, bina malzemelerinden yüzey sıcaklıklarına kadar kurallar TSE'nin belirlediği standartlarda yer alıyor. Böylece, binalarda konfor şartları korunarak enerji faturalarında yüzde 25'e varan düşüş sağlanması öngörülüyor.

Enerji Tasarrufu ve Ekonomik Katkılar

  • Her yıl inşa edilecek yeni binalarda toplam 2,5 teravat saat enerji tasarrufu elde edilmesi hedefleniyor.
  • Bu kazanım, Atatürk Barajı'nın üç aylık enerji üretimine eşdeğer.
  • Ayrıca, karbon salımının yılda 600 milyon ton azaltılmasıyla çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunulacak.

Revize edilen TS 825 standardı, binaların net ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacını doğru hesaplamayı, enerji kayıp ve kazançlarını optimize etmeyi amaçlıyor. Böylece, enerji tüketimi minimize edilerek, hem bireysel kullanıcıların maliyetleri azaltılacak hem de ülke genelinde enerji verimliliği artırılacak.Yeni düzenlemelerin yalnızca bireysel tüketicilere değil, ülke ekonomisine de önemli katkı vermesi hedefleniyor. Isı yalıtımının artırılmasıyla enerji verimliliği sağlanarak dışa bağımlılık azaltılacak. Aynı zamanda, vatandaşlar daha düşük enerji faturaları ödeyerek ekonomik olarak rahatlayacak. Çevresel açıdan ise karbon salımının düşürülmesi, sürdürülebilir gelecek için kritik bir adım olacak.

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