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Uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Derebucak ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 19:25, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 19:27
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Uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Akın Y. yönetimindeki 06 R 5639 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 48. kilometresinde bariyere çarparak uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi öldü.

Yaralanan sürücü Akın Y. ile beraberindeki Erdoğan Ü. ve Fatma Nur Y, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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