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10 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki ağabeyini bıçakladı

Konya'da 10 ve 12 yaşlarında iki kardeş arasında çıkan kavgada bir çocuk yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 20:13, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 20:14
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10 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki ağabeyini bıçakladı

Olay, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (10) ve H.K. (12) adlı kardeşler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., ağabeyi H.K.'yı sırtından bıçakladı. Ailenin yardımı ile H.K. çevrede bulunan özel sağlık kabinine getirildi. Buradakilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleye sonrasın Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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