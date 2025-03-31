Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğul Tutuklandı

Bayramın ilk iki gününden acı bilanço: 19 can kaybı
Bayramın ilk iki gününden acı bilanço: 19 can kaybı
TBMM'ye gelen ilginç talepler: Kediler ve köpekler şehri kurulsun
TBMM'ye gelen ilginç talepler: Kediler ve köpekler şehri kurulsun
Yeni Standart Yürürlüğe Giriyor! Faturalar Yüzde 25 Düşecek
Yeni Standart Yürürlüğe Giriyor! Faturalar Yüzde 25 Düşecek
Ekonomi Gündemi: Bayram Sonrası Yoğun Takvim
Ekonomi Gündemi: Bayram Sonrası Yoğun Takvim
Le Pen'in 2027 seçim planları mahkeme kararıyla tehlikede
Le Pen'in 2027 seçim planları mahkeme kararıyla tehlikede
Dolandırıcıların Yeni Taktiği: Sazan Sarmalı Gayrimenkule Sıçradı
Dolandırıcıların Yeni Taktiği: Sazan Sarmalı Gayrimenkule Sıçradı
İnternetten Alışverişte Yeni Dönem: Şeffaflık ve Güvenlik Artıyor
İnternetten Alışverişte Yeni Dönem: Şeffaflık ve Güvenlik Artıyor
Silivri Cezaevi Kantin İddialarına DMM'den Yanıt
Silivri Cezaevi Kantin İddialarına DMM'den Yanıt
Yılmaz: Anti-semitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar
Yılmaz: Anti-semitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar
Depremzedeye verilen trafik cezası KDK'nın girişimiyle iptal edildi
Depremzedeye verilen trafik cezası KDK'nın girişimiyle iptal edildi
Küresel şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi arttı
Küresel şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi arttı
LGS 2025 Sınav Detayları ve Başvuru Süreci Açıklandı
LGS 2025 Sınav Detayları ve Başvuru Süreci Açıklandı
2024'te 2 Milyon Çalışana Ulaşıldı: Bakan Işıkhan Açıkladı
2024'te 2 Milyon Çalışana Ulaşıldı: Bakan Işıkhan Açıkladı
MHP-DEM Parti ilk kez bayramlaştı
MHP-DEM Parti ilk kez bayramlaştı
Türkiye'nin Yeni Teşvik Sistemiyle Kalkınma Hamlesi
Türkiye'nin Yeni Teşvik Sistemiyle Kalkınma Hamlesi
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Sürücüler ceza değil tatlı yedi
Sürücüler ceza değil tatlı yedi
Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına Sert Tepki
Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına Sert Tepki
Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sağanak bekleniyor
Antalya'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu
Antalya'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu
Yılmaz Tunç: Erdoğan'a Yönelik Sözler Kabul Edilemez
Yılmaz Tunç: Erdoğan'a Yönelik Sözler Kabul Edilemez
Karabük'te kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
Karabük'te kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
2 ilde feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı
2 ilde feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı
Yerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki gösterdi
Yerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki gösterdi
'Eyvah ben bir ChatGPT bağımlısıyım'
'Eyvah ben bir ChatGPT bağımlısıyım'
40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?
40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?
'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'
'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı
Bayramın ilk günü radar cezalarında rekor
Bayramın ilk günü radar cezalarında rekor
Harvard Siyonizm'e teslim oldu: Prof. Dr. Kafadar görevden alındı
Harvard Siyonizm'e teslim oldu: Prof. Dr. Kafadar görevden alındı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğul Tutuklandı

Tekirdağ Kapaklı'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü. Olay sonrası baba ve oğlu tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 20:33, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 20:32
Yazdır
Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğul Tutuklandı

Tekirdağ'da meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavga ile ilgili olarak gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı. Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle başladı. Bu kavgada, T.A. ve oğlu H.A., M.T.'yi bıçakla yaraladı ve kardeşi C.T.'yi de darp etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde M.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.T.'nin cenazesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Darbedilen C.T. de aynı hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı. Bıçaklı kavga bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bu üzücü olay, Tekirdağ'da derin bir üzüntüye neden oldu ve toplumda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği konusunu gündeme getirdi. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber