Yola düştükten sonra aracın çarptığı kadın feci şekilde can verdi

Olay, Eskişehir-Ankara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst yoldan İsmail Gaspıralı Alt Geçidi'ne düşen kadına iddiaya göre plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.