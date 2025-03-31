Beden eğitimi öğretmeni güreşçinin hedefi, Avrupa'da zafer turu atmak

Havacılıkta Yolcu Hakları Artık Dijital Platformda
Havacılıkta Yolcu Hakları Artık Dijital Platformda
Türk baba ile oğlu İsveç'te 'kahraman' ilan edildi
Türk baba ile oğlu İsveç'te 'kahraman' ilan edildi
12 binden fazla iş yeri denetlendi, 920 milyon TL ceza kesildi
12 binden fazla iş yeri denetlendi, 920 milyon TL ceza kesildi
Bayramın ilk iki gününden acı bilanço: 19 can kaybı
Bayramın ilk iki gününden acı bilanço: 19 can kaybı
TBMM'ye gelen ilginç talepler: Kediler ve köpekler şehri kurulsun
TBMM'ye gelen ilginç talepler: Kediler ve köpekler şehri kurulsun
Yeni Standart Yürürlüğe Giriyor! Faturalar Yüzde 25 Düşecek
Yeni Standart Yürürlüğe Giriyor! Faturalar Yüzde 25 Düşecek
Ekonomi Gündemi: Bayram Sonrası Yoğun Takvim
Ekonomi Gündemi: Bayram Sonrası Yoğun Takvim
Le Pen'in 2027 seçim planları mahkeme kararıyla tehlikede
Le Pen'in 2027 seçim planları mahkeme kararıyla tehlikede
Dolandırıcıların Yeni Taktiği: Sazan Sarmalı Gayrimenkule Sıçradı
Dolandırıcıların Yeni Taktiği: Sazan Sarmalı Gayrimenkule Sıçradı
İnternetten Alışverişte Yeni Dönem: Şeffaflık ve Güvenlik Artıyor
İnternetten Alışverişte Yeni Dönem: Şeffaflık ve Güvenlik Artıyor
Silivri Cezaevi Kantin İddialarına DMM'den Yanıt
Silivri Cezaevi Kantin İddialarına DMM'den Yanıt
Yılmaz: Anti-semitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar
Yılmaz: Anti-semitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar
Depremzedeye verilen trafik cezası KDK'nın girişimiyle iptal edildi
Depremzedeye verilen trafik cezası KDK'nın girişimiyle iptal edildi
Küresel şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi arttı
Küresel şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi arttı
LGS 2025 Sınav Detayları ve Başvuru Süreci Açıklandı
LGS 2025 Sınav Detayları ve Başvuru Süreci Açıklandı
MHP-DEM Parti ilk kez bayramlaştı
MHP-DEM Parti ilk kez bayramlaştı
Türkiye'nin Yeni Teşvik Sistemiyle Kalkınma Hamlesi
Türkiye'nin Yeni Teşvik Sistemiyle Kalkınma Hamlesi
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Sürücüler ceza değil tatlı yedi
Sürücüler ceza değil tatlı yedi
Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına Sert Tepki
Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına Sert Tepki
Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sağanak bekleniyor
Antalya'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu
Antalya'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu
Yılmaz Tunç: Erdoğan'a Yönelik Sözler Kabul Edilemez
Yılmaz Tunç: Erdoğan'a Yönelik Sözler Kabul Edilemez
Karabük'te kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
Karabük'te kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
2 ilde feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı
2 ilde feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı
Yerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki gösterdi
Yerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki gösterdi
'Eyvah ben bir ChatGPT bağımlısıyım'
'Eyvah ben bir ChatGPT bağımlısıyım'
40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?
40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?
'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'
'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleriAna sayfaHaberler Spor

Beden eğitimi öğretmeni güreşçinin hedefi, Avrupa'da zafer turu atmak

İstanbul Sultangazi Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan milli güreşçi Zeynep Yetgil, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 21:54, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 21:58
Yazdır
Beden eğitimi öğretmeni güreşçinin hedefi, Avrupa'da zafer turu atmak

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ile antrenörler Ayhan Sucu, Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz yönetimindeki 32 sporcu, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapıyor.

Bugüne kadar birçok başarıya imza atan 25 yaşındaki Zeynep Yetgil, 7-13 Nisan'da Slovakya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda 53 kiloda kürsünün en üst basamadığında yer almak istiyor.

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, AA muhabirine, kampın çok iyi geçtiğini söyledi.

Güreşe beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığını ifade eden genç sporcu, "10 yaşımda öğretmenimin tavsiyesi ile spora başladım. Öğretmenim gibi ben de beden eğitimi öğretmeni oldum. Hem güreş hayatıma devam ediyorum hem de öğretmenlik yapıyorum. Yaklaşık 15 yıldır güreş sporunun içerisindeyim." dedi.

İlk önemli başarısını elde ettiğinde çok gururlandığını dile getiren Zeynep, "İlk büyük madalyamı 2016 yılında Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük alarak elde ettim. Bu şekilde güreş serüvenim başladı. Ardından Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğüm oldu. 2018'de Avrupa gençler ve 23 yaş altı şampiyonluğu ile dünya 23 yaş altı üçüncülüğü şeklinde devam etti başarılarım. Avrupa, dünya ve İslam oyunlarında bir çok kez kürsüde yer aldım. 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlık döneminin verimli geçtiğini dile getiren milli güreşçi, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Kadın güreşi 2016 yılından itibaren büyük ivme kazandı. Başarıların tesadüf olmadığını her yıl aldığımız kupa ve madalyalarla kanıtlıyoruz. Şimdiki hedefimiz büyüklerde ülkemizi en iyi şekilde temsil edip orada bireysel dereceler elde etmek. Benim hedefim orada şampiyon olup bayrağımızla zafer turu atmak."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber