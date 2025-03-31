İstanbul'a dönüş: Tekirdağ'da trafik yoğunluğu

Tatilcilerin erken dönüşe geçmesi nedeniyle Tekirdağ'ın Çorlu, Yenice ve Yeniçiftlik mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle Çorlu, Yenice ve Yeniçiftlik bölgelerinde araç yoğunluğu nedeniyle zaman zaman trafik dururken, araç kuyrukları kilometrelerce uzuyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Jandarma Trafik Şube ekipleri, sorumluluk bölgelerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, trafik akışını sağlamak ve sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarmak amacıyla çeşitli noktalarda önlemler aldı.

Yetkililer, sürücülere hız kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve özellikle ışıklı kavşaklarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.