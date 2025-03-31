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Kimsesiz adamın duygulandıran vasiyeti üzerinden çıktı

Amasya'da hastanede üstünden evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı not çıkan kimsesiz adam, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 22:18, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 22:48
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Kimsesiz adamın duygulandıran vasiyeti üzerinden çıktı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi bölümünde tedavi gören 70 yaşındaki Yaşar Uzun, dün hayatını kaybetti. Kimsesi olmayan Uzun'un eşyalarını toplayan hastane personeli, el yazısıyla yazılmış ve "Vasiyetimdir" başlıklı bir not buldu. Notun 11 yıl önce kaleme alındığı ve Gökmedrese Mahallesi'nde bulunan evinin yanı sıra banka hesabındaki paranın cenaze masraflarında kullanılmasını istediği belirtildi. Ayrıca Uzun'un, miras bırakmış olduğu bu varlıkları Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı da notta yer aldı. Uzun'un cenazesi, görevli personel tarafından belediye gasilhanesine taşındı. Durumdan haberdar olan Amasya Valisi Önder Bakan, cenaze namazının gasilhanede kılınması yerine şehrin en büyük ibadethanesi olan Sultan II. Bayezid Camii'nde düzenlenmesi talimatı verdi. Cenazeye de katılıp Uzun'a Allah'tan rahmet dileyen Vali Bakan, "Devlet kimsesizlerin kimsesidir" dedi.

Gökmedrese Mahallesi Muhtarı Cem Yeni ve komşuları tarafından Memidede Mezarlığına defnedilen Uzun'un sevilen bir kişi olduğunu anlatan komşusu İbrahim Öksüz, "Evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamış. Anlamlı bir bağış yapmış. Bayram gününe denk gelen anlamlı bir günde vefat etti" diye konuştu.

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