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3 kişinin yaralandığı kaza sonrası ortalık karıştı: Sürücü gözaltına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası küfürler savuran genç sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 22:57, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 23:08
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3 kişinin yaralandığı kaza sonrası ortalık karıştı: Sürücü gözaltına alındı

Kaza, Mudurnu ilçesi Bolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mudurnu istikametine seyreden Emrah Ö. idaresindeki 14 DS 399 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen Ahmet Y. yönetimindeki 81 AY 398 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine gelen Emrah Ö.'nün arkadaşları ile Ahmet Y. arasında tartışma çıktı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları sakinleştirmeye çalışırken, kavga eden şahıslardan birisi polise karşı mukavemette bulununca gözaltına alındı. Polisler kavgaya karışan tarafları daha sonra karakola götürdü. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik aksarken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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