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Havacılıkta Yolcu Hakları Artık Dijital Platformda

Bakan Uraloğlu, yolcu hakları başvuru sürecinin tamamen dijitalleştiğini duyurdu. KDM-ERP sistemi ile şikayetler online yönetilecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Mart 2025 23:17, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 23:19
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Havacılıkta Yolcu Hakları Artık Dijital Platformda

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava yolunda yolcu hakları başvuru sürecinin tamamen dijitalleştiğini belirterek, "Yolcular, tüm talep ve şikayetlerini KDM-ERP (Kurumsal Dönüşüm Merkezi- Kurumsal Kaynak Planlama) sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirecek" dedi.

Yeni Sivil Havacılık Modeli ile Dijitalleşme

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM), Yeni Sivil Havacılık Modeli çerçevesinde havacılık sektöründe denetimsiz ve takipsiz hiçbir alan bırakmamak ve tüm süreçleri merkezileştirmek amacıyla yeni bir hizmeti devreye aldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, KDM-ERP sistemine entegre edilen Yolcu Hakları Modülü ile yolcu şikayet ve taleplerinin tek noktadan ve tamamen dijital olarak yönetilmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Hava Yolu İşletmelerini ve Vatandaşları Dijital Ortamda Buluşturma

Hava yolu işletmelerini, vatandaşları ve SHGM'yi dijital ortamda buluşturduklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yolcular artık taleplerini önce işletmeye, sonra idareye iletmek zorunda kalmayacak. Süreci tek tıkla başlatabilecek." dedi. Yolcunun ve hava yolu şirketinin anlaşamadığı durumlarda sürece doğrudan SHGM dahil olacak. Fiziki evrak ve e-posta devri kapandı. Yolcular tüm talep ve şikayetlerini sadece KDM-ERP sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirecek. Sistemle birlikte havacılıkta denetimsiz, izlenemez hiçbir alan bırakılmayacak. Havacılık sektörünün tamamında süreç yönetimi merkezi bir yapıya kavuşacak. Sivil havacılıkta takipsiz hiçbir alan kalmayacak.

Yıllık Başvuru Beklentisi Artıyor

2024 yılında SHGM'ye ulaşan yolcu başvuru sayısının 18 bin civarında olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Yeni sistemle bu sayının 1 milyona kadar çıkmasını bekliyoruz. Çünkü artık doğrudan hava yoluna giden başvurular da bu platform üzerinden yürütülecek." dedi. Sistemin kapsayıcılığı çok daha geniş. Avrupa Birliği ülkelerinde benzer çevrim içi başvuru sistemlerinin bulunuyor ancak Türkiye'nin kurduğu yapı daha kapsamlı. Yolcu, hava yolu işletmesi ve idareyi tek sistemde buluşturarak yolcu haklarında dijitalleşmede öncü bir modele imza attık.

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