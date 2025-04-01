Meteoroloji'den 7 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağışlar beklediğini duyurdu. Rüzgarın ise güneyli yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu, Artvin ve Rize hariç, ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir'in güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri, Kahramanmaraş ve Elazığ'da yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında ise toz taşınımı uyarısı yapıldı. İşte 1 Nisan 2025 tarihli bölge bölge hava durumu tahminleri:
Marmara Bölgesi
Marmara bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Edirne
18°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul
19°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli
14°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege Bölgesi
Ege bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
Denizli
16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İzmir
21°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Muğla
13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi
Akdeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
Adana
26°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya
18°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hatay
24°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi
İç Anadolu bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
Ankara
18°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir
14°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Konya
17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bolu
18°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı
Karabük
23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop
18°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin (Rize ve Artvin çevreleri hariç) aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya
25°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı
Artvin
23°C - Parçalı ve çok bulutlu
Samsun
20°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Erzurum
15°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars
17°C - Parçalı ve çok bulutlu
Malatya
22°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Diyarbakır
6°C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep
8°C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Siirt
9°C, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı