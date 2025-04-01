Kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Sürücü İ.K'nin öldüğünü belirleyen ekiplerce yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkartılan eşi M.K. ve oğlu A.K. ile İ. E. K. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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