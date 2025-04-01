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AK Parti'den acı haber! Burhan Abiş yaşamını yitirdi

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli'nin sevilen ismi için başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 07:58, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 07:49
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AK Parti'den acı haber! Burhan Abiş yaşamını yitirdi

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş, 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde vefat eden Abiş, evli ve dört çocuk babasıydı. Cenazesinin yarın öğle namazının ardından Ulaşlı Mahallesi Merkez Camisi'nden kaldırılacağı bilgisi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Başsağlığı Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diledi. Mesajında, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadim yol arkadaşı, Ulaşlı eski Belediye Başkanı'mız, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Burhan Abiş'in Belediye Başkanlığı Dönemi

Burhan Abiş, Gölcük ilçesinde kapatılan beldelerden Ulaşlı'nın 1986-1994 yıllarında belediye başkanlığını yapmıştı. Bu dönemdeki hizmetleriyle tanınan Abiş, bölge halkı tarafından saygıyla anılıyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burhan Abiş'in vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abiş için rahmet ve ailesine başsağlığı diledi. Mesajında, "Milli Görüş hareketinin öncülerinden, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, değerli Burhan Abiş ağabeyimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ömrünü davasına, milletine ve memleketine adamış, hizmetleriyle gönüllerde derin izler bırakmış olan kıymetli ağabeyimiz daima hayırla yad edilecektir. Rabbim, mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerine yer verdi.Kurtulmuş'un paylaşımında, Abiş'i tedavi gördüğü hastanede ziyareti sırasında çekilen bir fotoğraf da yer aldı. Bu fotoğraf, Abiş'in son günlerindeki durumunu gözler önüne seriyor.

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