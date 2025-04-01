Siirt'te terlik fabrikası yandı, 11 kişi hastanelik oldu

Yangın söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen 11 kişiden 10'una sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi, 1 kişi de Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Gökçebağ beldesi Yeni Mahalle Mehmet Süer Caddesi'nde bulunan bir terlik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sardı.

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