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Dolar/TL Yatay Seyirde, Trump'ın Tarifeleri Merakla Bekleniyor

Dolar/TL güne yatay başlarken, Trump'ın açıklayacağı tarifeler yatırımcıların odağında. ABD'nin korumacı politikaları piyasaları etkilemeye devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 09:51, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 09:45
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Dolar/TL Yatay Seyirde, Trump'ın Tarifeleri Merakla Bekleniyor

İstanbul (AA) - Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 37,9540 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde olan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 37,9477'den tamamladı. Bugün saat 09.20 itibarıyla dolar/TL, bir önceki kapanışının hemen üzerinde 37,9540 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 41,0010'dan ve sterlin/TL bir önceki kapanışa paralel olarak 49,0320'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 104,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin Korumacı Ticaret Politikaları

ABD'de Donald Trump yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve bu tarifelerin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişeler, varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor. ABD'nin korumacı ticaret politikasına yönelik gelişmeler piyasaların odağında olmayı sürdürürken, Trump'ın attığı ve atacağı tarife adımları küresel çapta risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor. Trump'ın yarın açıklayacağı karşılıklılık esaslı tarifeler yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, olası misilleme açıklamaları da yakından izleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in Açıklamaları

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün yaptığı açıklamada, "Amerikan halkına adaletsiz davranan her ülkenin, karşılığında çarşamba günü bir tarife almayı beklemesi gerektiğini düşünüyorum." dedi. Leavitt, yarın açıklanacak tarifeler için asıl hedefin ülkeler olduğunu belirtti ve Başkan Trump'ın sektör bazlı tarifleri de hayata geçirmekte kararlı olduğunu aktardı.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri sürerken, New York Fed Başkanı John Williams, tarifeler konusunda hala çok fazla belirsizlik olduğunu belirtti. Williams, tarifelerin fiyatları nasıl etkilediğini görmek için verileri takip etmek istediğini kaydetti. Enflasyonun Fed tahminlerinden yüksek olma riskine işaret eden Williams, enflasyonun bu yıl yukarı yönlü risklerle nispeten istikrarlı olacağını tahmin ettiğini aktardı. Ayrıca, ABD ekonomisinin şu anda "çok iyi" bir konumda bulunduğunu ve stagflasyon olmadığını dile getirdi.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon, işsizlik oranı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 103,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını aktardı.

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