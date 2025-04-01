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Galatasaray ve Fenerbahçe Üçüncü Kez Karşı Karşıya

Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon üçüncü kez karşılaşacak. İlk iki maçta Galatasaray 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 09:44, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 09:45
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Galatasaray ve Fenerbahçe Üçüncü Kez Karşı Karşıya

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadı'nda gerçekleşecek olan bu önemli maç saat 20.45'te başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart görerek aynı puan ve averaja sahip RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer aldı ve çeyrek finale yükseldi. Grubunu ikinci sırada tamamladığı için ev sahibi avantajını kaybeden sarı-kırmızılılar, çeyrek final maçına deplasmanda çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, B Grubu'nda 3'te 3 yaparak lider çıkan Fenerbahçe ile eşleşti. Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final müsabakasını kazanan taraf yarı finale yükselecek. Eğer maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa, 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Turu geçen takım, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Bu Sezon Üçüncü Maç

Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım, bu sezon 2 kez Süper Lig'de mücadele etti. Kadıköy'de yapılan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 kazandı. RAMS Park'taki derbi ise golsüz beraberlikle sona erdi.

Bu Sezon Sadece Beşiktaş'a Yenildi

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ulusal organizasyonlarda sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Galatasaray, ülke çapında düzenlenen 3 futbol organizasyonunda bu sezon toplam 32 maça çıktı. "Cimbom" Süper Lig'deki 28 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşarken, Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Turkcell Süper Kupa'daki tek maçta ise mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig ve Süper Kupa'daki birer mağlubiyeti Beşiktaş karşısında yaşadı.

Son 10 Resmi Maçta 4 Kez Kazanabildi

Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakanın sadece 4'ünden galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle 3-0 hükmen kazandığı müsabakayla başlayan süreçte toplamda 10 maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Türkiye Kupası maçı oynadı. "Cimbom" dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken, 2 maçta da mağlup oldu.

Sarı-Kırmızılılar İçin Kritik Viraj

Galatasaray, yarınki müsabakayla dört gün arayla ikinci derbisine çıkacak. Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, derbiden 2-1 mağlup ayrıldı. Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşayan Galatasaray, dört gün aradan sonra bu kez Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışında maç fazlasıyla altı puan farkla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, kupada tur atlayarak Beşiktaş mağlubiyetini unutturmaya çalışacak. Galatasaray, Kadıköy'de alacağı iyi bir sonuçla üst üste üçüncü ve toplamda yirmi beşinci şampiyonluk hedefinde ilerlediği Süper Lig'deki yarışta psikolojik avantajı ele geçirmek istiyor. Fenerbahçe derbisinden sonra otuzuncu haftayı maç yapmadan geçecek olan Galatasaray, otuz birinci haftada deplasmanda çıkacağı Samsunspor maçıyla mücadelesine devam edecek.

Galatasaray Tam Kadro

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak. Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'un yanı sıra Macaristan Milli Takımı'ndan dönüşte ağrıları bulunduğu için Beşiktaş derbisine çıkmayan Roland Sallai kadroda yer alabilecek. Ağrısı nedeniyle Beşiktaş derbisinde kadroda yer almayan Elias Jelert'in durumu ise bugünkü antrenmanda belli olacak.

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