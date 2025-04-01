Adana'da Balyozlu Hırsızlık: 650 Bin TL'lik Ekipman Çalındı

Adana'da meydana gelen ilginç bir hırsızlık olayında, bir hırsız balyoz kullanarak duvarı kırdı ve enstrüman dükkanından 650 bin TL değerinde ekipman çaldı. Suç ortağıyla birlikte kaçan hırsız, güvenlik kamerası görüntülerine rağmen "Evdeki malzemeleri bir arkadaşım, emaneten bıraktı" diyerek suçu inkar etti. Polis operasyonu sonucunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık Olayı Detayları

Olay, 3 Mart sabahı saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesinde bulunan PTT Evleri Mahallesi'ndeki enstrüman dükkanında gerçekleşti. Yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen A. Ü. (37), Ö.D.'ye ait dükkana balyozla duvarı kırarak girdi.

Çuval Dolu Eşyalarla Kaçış

Şüpheli, dizüstü bilgisayar ve 82 adet ses ve görüntü sistemini yanındaki çuvala doldurdu. Ardından, eşyalarla birlikte açtığı duvar deliğinden çıkarak suç ortağının motosikletine binip kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçmişteki Suçları

İş yeri sahibinin durumu fark edip polisi araması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası incelemesi sonucunda, yüzünü kısa bir an gösteren kişinin A.Ü. olduğu belirlendi. Ayrıca, şüphelinin daha önce de horoz çaldığı ve 5 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Polis Operasyonu ve Tutuklama

Polis, şüphelinin adresine operasyon düzenleyerek yakaladı ve evde yapılan aramada çalınan eşyaların bir kısmını ele geçirdi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.Şüpheli A.Ü., savunmasında "Ben o sokaktan hiç geçmedim. Hırsızlığı kim yaptı, bilmiyorum. Evdeki malzemeleri bir arkadaşım, emaneten bıraktı" dediği öğrenildi. Ayrıca, motosikleti süren suç ortağının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.