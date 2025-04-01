Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı kapatıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağı kapatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 11:04, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 11:05
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 6 ocağın çevresinde 5 dinamit, 7 vagon, hava pompası, 190 metre ray ve 4 vinç ele geçirildi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.