Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı kapatıldı

Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 6 ocağın çevresinde 5 dinamit, 7 vagon, hava pompası, 190 metre ray ve 4 vinç ele geçirildi.

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