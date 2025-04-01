İstanbul'da sis etkili oldu

Megakentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasındaki Boğaz bölgesinde etkili olan sis nedeniyle yüksek binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kısmen etkili olan sis Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ise büyük bir kısmını kapladı.

Yine Çamlıca Tepesi ve çevresindeki binaların bir kısmı da sisin altında kaldı. Sisin kapladığı Büyük Çamlıca Camii'nin ise sadece minareleri ve kubbesinin bazı bölümleri açıkta kaldı.

Bazı bölgelerde sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.