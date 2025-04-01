Sosyal medya üzerinden ünlüler kullanılarak yapay zekalı dolandırıcılık artıyor

Sosyal medya, dolandırıcıların insanları en çok tuzağa düşürdüğü platformların başında geliyor. Bu dolandırıcılar, ünlü kişilerin yapay zeka aracılığıyla oluşturulan sahte görüntülerini kullanarak, bu isimlerin büyük kazançlar sağladığı ve bunu belirli bir kripto para yatırım şirketi aracılığıyla elde ettikleri iddiasıyla sosyal medya kullanıcılarına para kazanma vaatleri sunuyor. Ayrıca, tanınmış haber sitelerinin kopyalarını ve logolarını oluşturarak sahte haberler yayıyorlar. Kullanıcılar, bu sahte siteleri gerçek haber kaynakları olarak görüp dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor.

AMAÇ, SAHTE YATIRIM SİTESİNE YÖNLENDİRMEK

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sanal medyanın bir suç merkezi haline geldiğini belirterek, özellikle sahte sponsorlu reklamların vatandaşları yatırım vaatleriyle tuzağa düşürdüğüne dikkat çekti:

YÜKSEK KAR VAADİYLE TUZAĞA DÜŞÜRÜLÜYOR

Sahte yatırım sitelerinin genellikle yüksek kar vaatleri sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Kırık, şunları söyledi:

MAĞDURLAR, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMALI

Prof. Dr. Kırık, bu tür dolandırıcılıkların mağduru olan kişilerin, ekran kayıtları ve yazışmalarla suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.