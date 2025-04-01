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Mart Ayında İstanbul'da Enflasyon Rakamları Açıklandı

Mart 2025'te İstanbul'da tüketici fiyatları yüzde 3,79 artarken, yıllık bazda yüzde 46,23'lük artış kaydedildi. En yüksek artış alkollü içeceklerde oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 13:24, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 13:18
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Mart Ayında İstanbul'da Enflasyon Rakamları Açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilere göre, İstanbul'da enflasyon oranı Mart ayında aylık bazda yüzde 3,79 artış gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 46,23 oranında bir artış kaydedildi. Bu durum, fiyatların bir önceki yıla göre önemli ölçüde yükseldiğini göstermektedir.İTO'nun verilerine göre, tüketici fiyatları Mart ayında yüzde 3,79 artış gösterdi. Bu artış, tüketici fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 46,23 oranında yükseldiğini ortaya koyuyor. Özellikle alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda en yüksek artış yaşanırken, lokanta ve otel harcamaları grubunda ise en düşük artış izlendi.

Mart Ayı Enflasyon Verileri

İstanbul'da Mart 2025'teki fiyat değişimleri, 2024'ün aynı ayına göre yüzde 46,23 oranında artış gösterdi. Bu artış, özellikle alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda belirgin oldu.

Alkollü İçecekler ve Tütün Harcamalarındaki Değişim

Bir önceki aya göre en yüksek artış, alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda yüzde 7,31 olarak kaydedildi. Diğer harcama gruplarındaki değişimler ise şu şekilde sıralandı:

  • Haberleşme harcamaları grubunda yüzde 4,50
  • Gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 4,22
  • Konut harcamaları grubunda yüzde 3,59
  • Ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 3,15
  • Çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 3,11
  • Ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,27
  • Eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 0,32
  • Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 0,09
  • Sağlık harcamaları grubunda yüzde 0,03
  • Eğitim harcamaları grubunda yüzde 0,03 artış izlendi
  • Lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde -0,06 azalış izlendi

Alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubundaki ürünlerde izlenen yukarı yönlü fiyat değişimleri, çeşitli mal ve hizmetler ile haberleşme gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleriyle birlikte gıda harcamaları gruplarındaki mevsimsel fiyat değişimlerinden etkilendi.

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