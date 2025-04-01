Bayram günü katliam... Bir aile yok oldu!

Sultangazi'de bir evden yükselen sesler üzerine komşular polislere haber verdi.

Ancak kapının kilitli olması ve içeriden yanıt alınamaması üzerine devreye Özel Harekat ekipleri girdi. Daireye giren ekipler, Hayrettin K. (70), eşi Hatice K. (67) ve kızı Zeliha K.'nın (46) cansız bedenine ulaştı.

Polis ekipleri yaptığı incelemede, psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen Hayrettin K.'nın eşini ve öldürdükten sonra hayatına son verdiğini belirledi. Çalışmaların ardından 3 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.