Bayram günü katliam... Bir aile yok oldu!
İstanbul'da bayram günü eşini ve kızını katleden adam hayatına son verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 14:05, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 14:01
Sultangazi'de bir evden yükselen sesler üzerine komşular polislere haber verdi.
Ancak kapının kilitli olması ve içeriden yanıt alınamaması üzerine devreye Özel Harekat ekipleri girdi. Daireye giren ekipler, Hayrettin K. (70), eşi Hatice K. (67) ve kızı Zeliha K.'nın (46) cansız bedenine ulaştı.
Polis ekipleri yaptığı incelemede, psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen Hayrettin K.'nın eşini ve öldürdükten sonra hayatına son verdiğini belirledi. Çalışmaların ardından 3 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.