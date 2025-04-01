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İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 14:58, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 14:59
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İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 46 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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