Bayram tatili nedeniyle Kapadokya'da yerli turist yoğunluğu

Samsun-Sarp Demir Yolu Projesi Yatırım Programına Alındı
Samsun-Sarp Demir Yolu Projesi Yatırım Programına Alındı
Emlak ve Araç İlanlarında Yeni Dönem
Emlak ve Araç İlanlarında Yeni Dönem
Bakan Tunç: Marmara Cezaevi'nde İşkence İddiaları Gerçek Dışı
Bakan Tunç: Marmara Cezaevi'nde İşkence İddiaları Gerçek Dışı
Kasalarca domatesi çöpe döken pazarcıya inceleme
Kasalarca domatesi çöpe döken pazarcıya inceleme
Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulamalar
Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulamalar
Bayram tatilinde 69 bin personel trafikte görev başında
Bayram tatilinde 69 bin personel trafikte görev başında
Kanser Tedavilerinde İlave Ücret Alınmayacak
Kanser Tedavilerinde İlave Ücret Alınmayacak
Mart Ayında İstanbul'da Enflasyon Rakamları Açıklandı
Mart Ayında İstanbul'da Enflasyon Rakamları Açıklandı
Bakan Fidan, Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
Bakan Fidan, Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 4,5G'de Büyük Gelişme
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 4,5G'de Büyük Gelişme
Bayram tatilinin ilk 3 gününde 27 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin ilk 3 gününde 27 kişi hayatını kaybetti
LGS Sınav Başvuruları Yarın Başlıyor
LGS Sınav Başvuruları Yarın Başlıyor
Yeni Yönetmelikle Online Alışverişte Güvenlik Artıyor
Yeni Yönetmelikle Online Alışverişte Güvenlik Artıyor
Devlet Bahçeli: CHP'nin Politikası Milli İradeyi Yok Sayıyor
Devlet Bahçeli: CHP'nin Politikası Milli İradeyi Yok Sayıyor
Bakan Göktaş'tan Aile Yılı'na Özel Açıklamalar
Bakan Göktaş'tan Aile Yılı'na Özel Açıklamalar
Su Tasarrufunda Yüzde 40 Başarı: Yeni Projeler Geliyor
Su Tasarrufunda Yüzde 40 Başarı: Yeni Projeler Geliyor
Bu yıl 500 pilotumuz daha olacak
Bu yıl 500 pilotumuz daha olacak
Meteoroloji'den 7 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı
Meteoroloji'den 7 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı
Kurumlar vergisi beyan dönemi bugün başlıyor
Kurumlar vergisi beyan dönemi bugün başlıyor
LGS'ye ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevapları
LGS'ye ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevapları
Havacılıkta Yolcu Hakları Artık Dijital Platformda
Havacılıkta Yolcu Hakları Artık Dijital Platformda
Türk baba ile oğlu İsveç'te 'kahraman' ilan edildi
Türk baba ile oğlu İsveç'te 'kahraman' ilan edildi
12 binden fazla iş yeri denetlendi, 920 milyon TL ceza kesildi
12 binden fazla iş yeri denetlendi, 920 milyon TL ceza kesildi
Bayramın ilk iki gününden acı bilanço: 19 can kaybı
Bayramın ilk iki gününden acı bilanço: 19 can kaybı
TBMM'ye gelen ilginç talepler: Kediler ve köpekler şehri kurulsun
TBMM'ye gelen ilginç talepler: Kediler ve köpekler şehri kurulsun
Yeni Standart Yürürlüğe Giriyor! Faturalar Yüzde 25 Düşecek
Yeni Standart Yürürlüğe Giriyor! Faturalar Yüzde 25 Düşecek
Ekonomi Gündemi: Bayram Sonrası Yoğun Takvim
Ekonomi Gündemi: Bayram Sonrası Yoğun Takvim
Le Pen'in 2027 seçim planları mahkeme kararıyla tehlikede
Le Pen'in 2027 seçim planları mahkeme kararıyla tehlikede
Dolandırıcıların Yeni Taktiği: Sazan Sarmalı Gayrimenkule Sıçradı
Dolandırıcıların Yeni Taktiği: Sazan Sarmalı Gayrimenkule Sıçradı
İnternetten Alışverişte Yeni Dönem: Şeffaflık ve Güvenlik Artıyor
İnternetten Alışverişte Yeni Dönem: Şeffaflık ve Güvenlik Artıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bayram tatili nedeniyle Kapadokya'da yerli turist yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için Kapadokya'yı tercih eden yerli turistler, turizm merkezleri ve çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 15:11, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 15:08
Yazdır
Bayram tatili nedeniyle Kapadokya'da yerli turist yoğunluğu

Konaklama tesislerindeki doluluk oranının günler öncesinde yüzde 100'e yaklaştığı Kapadokya'da, tatilciler bölge turizmine hareket kattı.

Dokuz günlük bayram tatili için Kapadokya'ya gelenler nedeniyle Ürgüp ve Avanos ilçeleri, Göreme, Uçhisar, Ortahisar, Mustafapaşa beldeleri ile Çavuşin ve İbrahimpaşa köylerinde yoğun insan ve araç hareketliliği yaşandı.

Trafik yoğunluğunun görüldüğü bölgede tatilciler, açık hava müzeleri, seyir alanları ile ören yerlerini gezdi.

Bölgede aralıklarla etkili olan rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamazken, tatilciler arazi araçlarıyla düzenlenen turlara ilgi gösterdi.

"Kapadokya güzel bir turizm alanı, görülmesi gerekir"

Bayram tatili için bölgeye gelenlerden Sait Yıldırım, Konya'dan arkadaşlarıyla geldiği Kapadokya'da turizm merkezlerini ziyaret ettiğini belirterek, "Kapadokya'ya çok eskiden turla gelmiştik. Bu kez bayram tatilini değerlendirmek için kuzenlerimle geldik. Kapadokya güzel bir turizm alanı, görülmesi gerekir." dedi.

Bilal Çelik de bayram tatilini Kapadokya'yı keşif için fırsata dönüştürmek istediğini ifade ederek, "İki gündür Kapadokya'dayız ama daha göreceğimiz çok yer var. Ailece geldik çeşitli vadileri gezmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Turizmci Mehmet Aras ise bölgedeki konaklama tesisleri, tur hizmeti sunulan firmalar ve gezi alanlarında yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Yeni turizm sezonuna bayram tatiliyle hızlı bir giriş yapıldığını dile getiren Aras, "9 günlük tatil bölgedeki yoğunluğu ciddi oranda artırdı. Bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Turizm işletmelerimizde yoğunluk var. Ancak bu yoğunluktan turizmciler olarak memnunuz." şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber