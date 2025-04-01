Kastamonu'da feci kaza: İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü

Kaza, Kastamonu'nun Küre ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu Ersizlerdere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 58 DM 099 Hyundai marka otomobil ile 78 AT 751 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre, kazada araçlarda bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.