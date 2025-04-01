Emlak ve Araç İlanlarında Yeni Dönem

Ticaret Bakanlığı, elektronik ilan doğrulama sistemini Şubat ayında devreye almıştı. Bu düzenleme ile galericilere ilan açabilmeleri için yetki belgesi zorunluluğu getirilmişti. Yetki belgelerini alabilmeleri için de 1 Nisan tarihine kadar, yani iki aylık bir süre tanınmıştı.

İki Aylık Tanınan Süre Sona Erdi

İki aylık geçiş süreci sona erdi ve araç ilanlarında yeni bir dönem başlıyor. Galericiler için yetki belgesi zorunluluğu, Nisan ayıyla birlikte sadece 2023, 2024 ve 2025 model yılı taşıtları için başlayacak. Tüm taşıt ilanları için zorunluluk ise 2 Haziran itibarıyla geçerli olacak.

İlan Siteleri Üzerinden Satış Olmayacak

Yetki belgesi, aracını kendisi satmak isteyenler için gerekmiyor. Taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece akrabaları da aracın satışını yapabilecek. Bunlar dışında başka biri, aracı ilan siteleri üzerinden satamayacak. Elektronik ilan doğrulama sistemi, sadece araç değil emlak ilanları için de yürürlüğe girmişti.

Kiralık ve Satılık İlanlar İçin Yeni Düzenlemeler

Kiralık ilanları için 1 Ocak'ta zorunlu hale gelen sistem, 7 Nisan itibarıyla satılık ilanlar için de geçerli olacak. Bu tarihten itibaren yalnızca mülk sahiplerinin e-Devlet üzerinden yetkilendirdiği kişiler, satılık ilanı girebilecek.