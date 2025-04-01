Samsun-Sarp Demir Yolu Projesi Yatırım Programına Alındı

Ramazan Bayramı nedeniyle bu sabah saatlerinde memleketi Trabzon'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde bayramlaşma programına katıldı. Programda Bakan Uraloğlu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya il protokolü ile bayramlaştı. Buradaki bayramlaşmanın ardından Bakan Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Meydan Parkı'ndaki programa vatandaşlarla ilgi gösterirken, Bakan Uraloğlu daha sonra Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Başkan Ersen Küçük ve gazetecilerle sohbet eden Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin hedefleri olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, "Dünyanın birçok yerinde sıkıntılar var. Kuzeyimize baktığımız zaman Rusya-Ukrayna savaşı var. Bir an bitecekmiş gibi bir sürece girdi sonra tekrar sıkıntılar oldu. Aynı şekilde Suriye'de çok uzun süren bir savaş iç karışıklık sonrasında huzura doğru emin adımlarla giden bir yol var. Hükümette açıklandı bu bizler için kıymetliydi. Biraz aşağıya indiğimiz zaman orada Gazze, Filistin var. Bizim yaşadığımız bayram sevincini onlar yaşayamıyor. Bizde onun burukluğunu yaşıyoruz. Aynı şekilde Doğu Türkistan, Myanmar var. Bu bayram yüzü suyu hürmetine Allahu Teala inşallah oralarda da bir sükün bulmayı nasıp etsin. Bir ülkenin yönetimi gerçekten kıymetli. Bugün eğer Türkiye'de basiretli bir lider olmamış olsaydı saymış olduğumuz coğrafyada Türkiye'de acaba hangi durumda olabilirdi diye endişelenmemek mümkün değil. Bizim hedeflerimiz var. Dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma ile ilgili hedeflerimiz var. Birçok alanda da o 10'un içiresine girmiş durumdayız. Bu bizim için kıymetli. Asla yeterli değil. Biz ne için bunu istiyoruz. Öncelikle kendi insanımıza, vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet edebilmek için bunu istiyoruz. Bizden umut bekleyen mazlum coğrafyalara dili, dini, ırkı rengi her ne olursa olsun bizden gerçekten medet uman mazlum coğrafyalara daha iyi yardım edebilmek için çok daha çalışmamız, gelişmemiş gerekir. Görevim gereği birçok ülkeye ziyaret bulunuyorum. Birçok ülkeden de ziyaretçiler kabul ediyorum. Gerçekten özellikle son zamanlarda birkaç yıldır olan olaylar Türkiye'nin duruşu, Türkiye'nin gerek bölgemize gerekse dünyada kabul görmüş olması bizim muhataplarımızın bize bakışını kesinlikle değiştirdiğini söyleyebilirim. Gurur verici bir durum. Elbette bunun rehavetine kapılmayıp daha çok çalışmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

"Samsun-Sarp demir yolu projesini programımıza aldık"

509 kilometrelik Samsun-Sarp demir yolu projesini programa aldıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ankara'dan hızlı treni Sivas'a ulaştırmıştık. Sivas'a niye hızlı tren yapıyorsunuz diyen siyasetçilerimizde olmuştu. Şu anda Sivas trenlerinde günler sonrası bile bilet bulmakta zorlanıyorsunuz. Bir kere Kırıkkale'den hızlı treni Karadeniz'e doğru yola çıkardık. Çorum'a kadar olan ihaleyi yaptık. Sadece yapmadık çalışmalara da başladık. Çok yoğun bir çalışma var. Öncelikle Çorum'a kadar getireceğiz. Sonrasında Çorum ile Samsun arasında Merzifon ve Samsun diye iki bölüm halinde projelerini bitirdik. Bu sene için yatırım programına almaya gayret ediyoruz. Yatırım programına alabilirsek ihale sürecini başlatmış olacağız. Proje olarak bir eksiğimiz yok. Samsun'a kadar indirmiş olacağız. Karadeniz'e de demir yolunu bağlamış olacağız. Bu bizim için kıymetli. Karadeniz'de siz sırtınızı denize dönüp de vadiye doğru bakarsanız o vadi en doğru vadidir. Beklenti ve yaklaşım böyledir. Trabzon'dan, Giresun'dan, Rize'den gitsin zaman zaman bu tartışılır. Bunun ilgili çalışmalar var. Karadeniz'de yerleşim şerit vadidir. Birçok yerde 5 kilometrelik bir bant bile değildir. Birkaç kilometre sahil şeridine yerleşim sıkışmıştır. Bu yerleşim yerlerine hizmet edecek olan saatte 200 kilometre hızla giden hem yolcu hem de yüke hizmet edecek olan Samsun-Sarp demir yolu projesini programımıza aldık. Yaklaşık 509 kilometrelik bir hattı yani Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in sahil kesimine hitap edecek şekilde başlattık. Biz bunu bitirdiğimizde bütün şehirlerin beklentisini karşılamış olacağız" ifadelerini kullandı.